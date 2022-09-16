ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Компании Ахметова передали очередную партию топлива для ВСУ

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 13:20
Компании Ахметова передали очередную партию топлива для ВСУ Фото: компании Ахметова передали очередную партию топлива для ВСУ (t me)
Автор: Александр Мороз

Вооруженные силы Украины получили очередную партию горюче-смазочных материалов в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвест".

В компании отметили, что с первого дня войны предприятия Ахметова предоставляет Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилеты, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

Всего в рамках инициативы ВСУ получили около 800 беспилотников, более 110 тысяч бронежилетов, тысячи единиц тепловизоров, дальномеров, раций и других технологических решений для военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Вооруженные силы Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники