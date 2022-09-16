Компании Ахметова передали очередную партию топлива для ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвест".

В компании отметили, что с первого дня войны предприятия Ахметова предоставляет Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилеты, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

Всего в рамках инициативы ВСУ получили около 800 беспилотников, более 110 тысяч бронежилетов, тысячи единиц тепловизоров, дальномеров, раций и других технологических решений для военных.