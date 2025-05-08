Компактний кросовер Toyota Corolla Cross оновили: розкриті фото та усі версії для Європи

Компактний кросовер Toyota Corolla Cross виробляють дев'яти країнах, а версії для різних ринків відрізняються оформленням, оснащенням та набором силових агрегатів. Тому рестайлінг моделі проходить у кілька етапів. Сьогодні, 8 травня, представлена ​​рестайлінгова Toyota Corolla Cross для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Авто отримало нову решітку радіатора, фари отримали тонкі горизонтальні секції ходових вогнів. У топ-версії з'явилося адаптивне дальнє світло. Нові задні ліхтарі для Європи теж свої – із горизонтальною сегментацією. Також з'явилися нові 18-дюймові колеса.

Головна обновка в салоні – перероблений центральний тунель. Майданчик біля основи консолі тепер розрахований на два смартфони замість одного і забезпечений бездротовою зарядкою. Також змінено розташування кнопок, зсунуті підсклянники, з'явився новий селектор трансмісії.

Передня панель залишилася колишньою – з віртуальними приладами і великим екраном медіасистеми на 10,5 дюйми. Окрім того, покращена шумоізоляція салону: використані нові звукопоглинаючі матеріали, покращено ізоляцію даху, а в дорогих комплектаціях використано нову тришарову ізоляцію під передньою панеллю.

Технічних змін немає. У Європі Toyota Corolla Cross пропонується лише у гібридних версіях із фірмовим електромеханічним варіатором. Базовий передньопривідний гібрид – з атмосферником на 1,8 л та піковою потужністю системи 140 к.с.

Середня версія вже з 2,0-літровим мотором, але привід теж передній, а пікова потужність – 197 к.с. У топ-версії ця ж силова установка доповнена окремим електромотором на задній осі (41 к.с.). Повнопривідна версія отримала зимовий їздовий режим Snow Extra, в якому активніше використовується задній електромотор.

На європейському ринку оновлені кросовери Toyota Corolla Cross з'являться влітку, ціни поки що не оголошені.