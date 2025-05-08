ua en ru
Чт, 08 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы

Четверг 08 мая 2025 14:45
UA EN RU
Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы Фото: кроссовер Toyota Corolla Cross обновили (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross производится в девяти странах, а версии для разных рынков отличаются оформлением, оснащением и набором силовых агрегатов. Поэтому рестайлинг модели проходит в несколько этапов. Сегодня, 8 мая, представлена рестайлинговая Toyota Corolla Cross для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Авто получило новую решетку радиатора, фары получили тонкие горизонтальные секции ходовых огней. В топ-версии появился адаптивный дальний свет. Новые задние фонари для Европы тоже свои - с горизонтальной сегментацией. Также появились новые 18-дюймовые колеса.

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы

Главная обновка в салоне - переработанный центральный тоннель. Площадка у основания консоли теперь рассчитана на два смартфона вместо одного и снабжена беспроводной зарядкой. Также изменено расположение кнопок, сдвинуты подстаканники, появился новый селектор трансмиссии.

Передняя панель осталась прежней - с виртуальными приборами и большим экраном медиасистемы на 10,5 дюйма. Кроме того, улучшена шумоизоляция салона: использованы новые звукопоглощающие материалы, улучшена изоляция крыши, а в дорогих комплектациях использована новая трехслойная изоляция под передней панелью.

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы

Технических изменений нет. В Европе Toyota Corolla Cross предлагается только в гибридных версиях с фирменным электромеханическим вариатором. Базовый переднеприводный гибрид - с атмосферником на 1,8 л и пиковой мощностью системы 140 л.с.

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы

Средняя версия уже с 2,0-литровым мотором, но привод тоже передний, а пиковая мощность - 197 л.с. В топ-версии эта же силовая установка дополнена отдельным электромотором на задней оси (41 л.с.). Полноприводная версия получила зимний ездовой режим Snow Extra, в котором активнее используется задний электромотор.

На европейском рынке обновленные кроссоверы Toyota Corolla Cross появятся летом, цены пока не объявлены.

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
NEWS
Рада ратифицировала соглашение с США о недрах
Рада ратифицировала соглашение с США о недрах
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике