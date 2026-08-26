Компактний гігант: Apple презентувала новий Mac Mini на процесорі M6

Характеристики та можливості базового Mac Mini з чипом M6

Базова версія ПК працює на процесорі M6, який отримав 12-ядерний центральний та 12-ядерний графічний процесори (проти 10 ядер у моделі M4).

Розробники зазначають, що продуктивність ПК у завданнях штучного інтелекту зросла у 4 рази, а швидкість накопичувача та графіки - удвічі порівняно з версією M4.

Пристрій оснащено подвійним 16-ядерним нейронним рушієм Neural Engine та пропускною здатністю пам'яті до 170 ГБ/с.

Параметри базової конфігурації:

Оперативна пам'ять : 16 ГБ (з можливістю розширення до 32 ГБ)

: 16 ГБ (з можливістю розширення до 32 ГБ) Накопичувач : 256 ГБ

: 256 ГБ Стартова ціна: 899 доларів

Професійна версія на чипі M5 Pro

Для складних робочих завдань Apple випустила конфігурацію з процесором M5 Pro. У базовій модифікації чип має 15 ядер CPU та 16 ядер GPU, а у максимальній - 18 ядер CPU та 20 ядер GPU.

Ця версія підтримує до 64 ГБ об'єднаної пам'яті із пропускною здатністю 307 ГБ/с. Модель із накопичувачем 512 ГБ та 24 ГБ оперативної пам'яті коштує від 1699 доларів.

Новий Mac mini з процесорами M6 та M5 Pro підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а також Ethernet зі швидкістю 2,5 Гб для швидшого дротового підключення; також можна налаштувати підключення зі швидкістю 10 Гб (скриншот: Apple)

Бездротові модулі, macOS 27 та лінійка Mac Studio

Обидва ПК отримали підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також мережевий порт 2.5Gb Ethernet із можливістю опціонального оновлення до 10 Gb.

Версія з M6 має 3 порти Thunderbolt 4, тоді як модель M5 Pro оснащена швидшими інтерфейсами Thunderbolt 5.

Пристрої працюють під керуванням нової операційної системи macOS 27 з інтегрованими функціями Siri AI.

Нові Mac Mini здобули популярність серед технологічних ентузіастів завдяки здатності запускати локальні ШІ-агенти, як-от OpenClaw чи Hermes.

Крім того, компанія презентувала й нові робочі станції Mac Studio на чипах M5 Max та M5 Ultra за ціною від 2499 до 5499 доларів відповідно.

Попередні замовлення на пристрої вже відкрито, а офіційні поставки та поява новинок у магазинах розпочнуться після 22 вересня.