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Коммунистическая партия Чехии согласилась поддержать новое правительство

НовостиПолитика    30.06.2018 - 20:02
Фото: глава правительства Андрей Бабиш (flickr.com nato)
Фото: глава правительства Андрей Бабиш (flickr.com nato)

Коммунисты согласились поддержать правительство Бабиша даже несмотря на то, что он отказался выполнять некоторые из их требований

В Чехии Коммунистическая партия согласилась поддержать правительство меньшинства во главе с премьер-министром Андреем Бабишем во время голосования за доверие новому кабинету. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Депутаты Коммунистической партии Чехии и Моравии предоставят активную поддержку правительству меньшинства. За это проголосовало подавляющее большинство коммунистов", - сказал председатель партии Войтех Филип.

Указано, что коммунисты согласились поддержать правительство Бабиша даже несмотря на то, что он отказался выполнять некоторые из их требований.

Одним из таких требований было сокращение взноса Чехии в зарубежные миссии НАТО, другое - присутствие в наблюдательном совете крупнейшей государственной компании, производителя электроэнергии CEZ.

Отметим, правительство Чехии сформировали движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша и Социал-демократическая партия. Однако этим партиям не хватает депутатов для большинства в парламенте и для получения вотума доверия необходима поддержка пророссийских коммунистов.

Напомним, 27 июня президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство, которое возглавил премьер-министр Андрей Бабиш.

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Теги публикации: Чехия, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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