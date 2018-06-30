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Інтерв'ю

Комуністична партія Чехії погодилася підтримати новий уряд

НовиниПолітика    30.06.2018 - 20:02
Фото: глава уряду Андрій Бабіш (flickr.com nato)
Фото: глава уряду Андрій Бабіш (flickr.com nato)

Комуністи погодилися підтримати уряд Бабіша навіть попри те, що він відмовився виконувати окремі з їхніх вимог

У Чехії Комуністична партія погодилася підтримати уряд меншості на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем під час голосування за довіру новому кабінету. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Депутати Комуністичної партії Чехії і Моравії нададуть активну підтримку уряду меншості. За це проголосувала переважна більшість комуністів" - сказав голова партії Войтех Філіп.

Вказано, що комуністи погодилися підтримати уряд Бабіша навіть попри те, що він відмовився виконувати окремі з їхніх вимог.

Одною з таких вимог було скорочення внеску Чехії до закордонних місій НАТО, іншою - присутність у наглядовій раді найбільшої державної компанії, виробника електроенергії CEZ.

Зазначимо, уряд Чехії сформували рух ANO прем'єр-міністра Андрія Бабіша та Соціал-демократична партія. Однак цим партіям бракує депутатів для більшості у парламенті і для отримання вотуму довіри необхідна підтримка проросійських комуністів.

Нагадаємо, 27 червня президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд, який очолив прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

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Теги публікації: Чехия, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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