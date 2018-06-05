Коммерческая недвижимость сегодня: итоги Shopping Centers Forum & Awards

Вот уже 8 лет подряд по инициативе бизнес-ассоциации рынка недвижимости Ukrainian Real Estate Club в Киеве проводится международный Форум игроков сферы девелопмента. Ежегодно его посещают более 200 гостей, в том числе - из Великобритании, ОАЭ, Австрии, Германии и других стран.

В этом году масштабное мероприятие Shopping Centers Forum прошло в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Впервые в рамках Форума проводилась Премия Shopping Centers Awards на звание лучшего торгового центра.

Среди актуальных тем, которые рассматривались на мероприятии, были следующие:

Правовые аспекты рынка коммерческой недвижимости

Обзор рынка торговой недвижимости и ритейла: результаты I квартала и прогноз на 2018 год от NAI Ukraine

Архитектура мирового класса от Zaha Hadid: на примере кейса CityLife Shopping District в Милане

Усовершенствование пространства торговой недвижимости: кейс EuropaCity в Париже

Управление коммерческой недвижимостью в VUCA мире: вызовы, стратегии, решения по опыту международной девелоперской компании Arricano.

В рамках Форума был проведен детальный обзор рынка коммерческой недвижимости. Специалисты отдельно акцентировали внимание на настоящем и будущем торгово-развлекательных центров - какие они? Какие формы и форматы актуальны, а какие в ближайшее время потеряют актуальность. Рассматривались также самые удачные модели реконцепции.

Keynote спикерами выступили Жан Лука Бароне, партнер бюро Zaha Hadid Architects и Грегуар Марти, директор по развитию и концепции Immochan International. Именитые гости впервые посетили Украину.

Открыл мероприятие представитель NAI Ukraine, который рассказал об актуальных тенденциях на украинском рынке торговой недвижимости. Выступление Жана Луки Бароне стало для участников неким вдохновением, погрузив в мир величественной архитектуры. Продолжая дело своей легендарной основательницы Захи Хадид, бюро уверенно шагает вперед, расширяя горизонты и делая ставки на новые сооружения. Одно из них, CityLife, было презентовано в рамках Форума в качестве эталонной концепции современного ТРЦ.

Жан Лука Бароне, партнер архитектурного бюро Zaha Hadid Architects: "Торговые центры будущего станут частью многофункциональных комплексов. Именно за такими проектами, как торговый квартал CityLife в Милане, будущее. Квартал, после своего полного завершения в 2020 году, с площадью в 32 000 кв м сможет принимать более 7 миллионов посетителей ежегодно. При этом, это только часть одного из самых масштабных объектов городского редевелопмента территории, который включает 1000 новых домов, офисы для 10 000 сотрудников, огромный парк и многочисленные площади, а также детские площадки. ТРЦ должны быть, прежде всего, дружелюбной семейной средой".

СЕО Arricano Real Estate plc Михаил Меркулов акцентировал внимание аудитории на важности использования при управлении коммерческим объектом современных тенденций и бенчмарка из других отраслей.

Презентация Грегуара Марти обозначила масштабность проектов группы Immochan International, уверенно занявшей одну из лидирующих позиций в девелопменте, управлении и эксплуатации торговых центров. Директор по развитию и концепции Immochan International поделился своим опытом, как достичь успеха и удержать его. Он считает, что секрет - в синергии, вспомнив, что 40 лет назад Immochan International начинали свой путь как ритейлеры, став синонимом надежности. Прав тот, кто предлагает новые платформы для взаимодействия, - таково мнение Марти. Примером нестандартной организации некоммерческого пространства является их флагманский проект Europa City. На территории этого объекта, который находится в нескольких минутах от аэропорта Шарля де Голля в Париже, будет располагаться даже городская ферма.

Подытожила Форум дискуссия в рамках панели "Оценка рынка торговой недвижимости Украины глазами иностранных экспертов". В дискуссии приняли участие:

Жан Лука Бароне, партнер бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания)

Marc-Milo Lube, управляющий партнер инвестиционной компании VI2 Partners (Австрия)

Дмитрий Грильберг, Vertex United

Николай Чумак, IDNT

Ольга Соловей, СЕО URE Club, заявила: "Некоторые наши спикеры впервые посетили Украину. Мы надеемся, что после Форума, они станут настоящими амбассадорами нашей страны. Ведь одной из задач мероприятия, помимо обмена знаниями и опытом, является формирование репутации Украины, как инвестиционно-привлекательного объекта в сфере коммерческой недвижимости".

Глава Наблюдательного Совета URE Club Алексей Чернышов, подводя итоги Форума, отметил: "Торговая недвижимость в самых различных форматах - социальный и экономический драйвер не только на локальном, но и на национальном уровне. В Украине развитие профессиональных торговых центров и насыщение рынка происходит в течение последних лет достаточно стремительно. И даже на фоне определенного дефицита капитала и прямых инвестиций, которые так нужны нашей стране, сегодняшний Форум и Премия демонстрируют рост профессионализма в индустрии, позитивную динамику в открытии новых проектов. Да, отрасли есть к чему стремиться. Уверен, что такие футуристические концепты с захватывающей архитектурой, которые показали сегодня коллеги из других стран, появятся в ближайшее время и в Украине".

Следующим этапом мероприятия, в рамках гала-вечера, стало вручение премии Shopping Centers Awards. Инициатором события выступил Украинский Клуб Недвижимости (URE Club) совместно с ведущим европейским изданием Europa Property и международной премией в области торговой недвижимости CEE Retail Awards.

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URE Club (Украинский клуб недвижимости) - это бизнес-ассоциация, которая объединяет локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины. Их общая миссия - развивать рынок, улучшать его инвестиционную привлекательность и восприятие международным бизнес-сообществом.

URE Club осуществляет свою деятельность с 2008 года благодаря членским взносам и партнерским соглашениям.