Комерційна нерухомість сьогодні: підсумки Shopping Centers Forum & Awards

Ось уже 8 років поспіль з ініціативи бізнес-асоціації ринку нерухомості Ukrainian Real Estate Club в Києві проводиться міжнародний Форум гравців сфери девелопменту. Щорічно його відвідують більше 200 гостей, в тому числі - з Великобританії, ОАЕ, Австрії, Німеччини та інших країн.

Цього року масштабний захід Shopping Centers Forum пройшов у Fairmont Grand Hotel Kyiv. Вперше в рамках Форуму проводилась Премія Shopping Centers Awards на звання кращого торгового центру.

Серед актуальних тем, які розглядалися на заході:

• Правові аспекти ринку комерційної нерухомості

• Огляд ринку торговельної нерухомості й рітейлу: результати I кварталу і прогноз на 2018 рік у NAI Ukraine

• Архітектура світового класу від Zaha Hadid: на прикладі кейсу CityLife Shopping District в Мілані

• Удосконалення простору торгової нерухомості: кейс EuropaCity в Парижі

• Управління комерційною нерухомістю в VUCA світі: виклики, стратегії, рішення з досвіду міжнародної девелоперської компанії Arricano.

В рамках Форуму було проведено детальний огляд ринку комерційної нерухомості. Фахівці окремо акцентували увагу на сьогоденні та майбутньому торгово-розважальних центрів - які вони? Які форми і формати актуальні, а які найближчим часом втратять актуальність. Розглядалися також найвдаліші моделі реконцепції.

Keynote спікерами виступили Жан Лука Бароне, партнер бюро Zaha Hadid Architects і Грегуар Марті, директор з розвитку і концепції Immochan International. Імениті гості вперше відвідали Україну.

Відкрив захід представник NAI Ukraine, який розповів про актуальні тенденції на українському ринку торгової нерухомості. Виступ Жана Луки Бароне став для учасників натхненням, зануривши в світ величної архітектури. Продовжуючи справу своєї легендарної засновниці Захи Хадід, бюро впевнено крокує вперед, розширюючи горизонти і роблячи ставки на нові споруди. Одне з них, CityLife, було презентовано в рамках Форуму в якості еталонної концепції сучасного ТРЦ.

Жан Лука Бароне, партнер архітектурного бюро Zaha Hadid Architects: "Торгові центри майбутнього стануть частиною багатофункціональних комплексів. Саме за такими проектами, як торговий квартал CityLife в Мілані, майбутнє. Квартал, після свого повного завершення в 2020 році, з площею в 32 000 кв м зможе приймати понад 7 мільйонів відвідувачів щороку. І це лише частина одного з наймасштабніших об'єктів міського редевелопмента території, який включає 1000 нових будинків, офіси для 10 000 співробітників, величезний парк і численні площі, а також дитячі майданчики. ТРЦ повинні бути, перш за все, доброзичливим сімейним середовищем ".

СЕО Arricano Real Estate plc Михайло Меркулов акцентував увагу аудиторії на важливості використання при управлінні комерційним об'єктом сучасних тенденцій і бенчмарка з інших галузей.

Презентація Грегуара Марті підкреслила масштабність проектів групи Immochan International, які впевнено зайняли одну з лідерських позицій в девелопменті, управлінні і експлуатації торгових центрів. Директор з розвитку та концепції Immochan International поділився своїм досвідом, як досягти успіху і втримати його. Він вважає, що секрет - в синергії, згадавши, що 40 років тому Immochan International починали свій шлях як рітейлери, ставши синонімом надійності. Має рацію той, хто пропонує нові платформи для взаємодії, - такою є думка Марті. Прикладом нестандартної організації некомерційного простору є їхній флагманський проект Europa City. На території цього об'єкту, який знаходиться в декількох хвилинах від аеропорту Шарля де Голля в Парижі, буде розташовуватися навіть міська ферма.

Підсумувала Форум дискусія в рамках теми "Оцінка ринку торгової нерухомості України очима іноземних експертів". У дискусії взяли участь:

• Жан Лука Бароне, партнер бюро Zaha Hadid Architects (Великобританія)

• Marc-Milo Lube, керуючий партнер інвестиційної компанії VI2 Partners (Австрія)

• Дмитро Грільберг, Vertex United

• Микола Чумак, IDNT

Ольга Соловей, СЕО URE Club, заявила: "Деякі наші спікери вперше відвідали Україну. Ми сподіваємося, що після Форуму вони стануть справжніми абасадорами нашої країни. Адже одним із завдань заходу, крім обміну знаннями та досвідом, є формування репутації України, як інвестиційно-привабливого об'єкта в сфері комерційної нерухомості".

Голова Наглядової Ради URE Club Олексій Чернишов, підсумовуючи Форум, зазначив: "Торгова нерухомість в найрізноманітніших форматах - соціальний і економічний драйвер не тільки на локальному, а й на національному рівні. В Україні розвиток професійних торгових центрів і насичення ринку відбувається протягом останніх років досить стрімко. І навіть на фоні певного дефіциту капіталу і прямих інвестицій, які так потрібні нашій країні, сьогоднішній Форум і Премія демонструють зростання професіоналізму в індустрії, позитивну динаміку у відкритті нових проектів. Так, галузі є до чого прагнути. Упевнений, що такі футуристичні концепти із захоплюючою архітектурою, які показали сьогодні колеги з інших країн, з'являться найближчим часом і в Україні".

Наступним етапом заходу, в рамках гала-вечора, стало вручення премії Shopping Centers Awards. Ініціатором події виступив Український Клуб Нерухомості (URE Club) спільно з провідним європейським виданням Europa Property і міжнародною премією в галузі торговельної нерухомості CEE Retail Awards.

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URE Club (Український клуб нерухомості) - це бізнес-асоціація, яка об'єднує локальних і міжнародних експертів та практиків ринку нерухомості України. Їхня місія - розвивати ринок, покращувати його інвестиційну привабливість і сприйняття міжнародним бізнес-співтовариством.

URE Club здійснює свою діяльність з 2008 року завдяки членським внескам та партнерськими угодами.