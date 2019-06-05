Комитет Рады поддержал увольнение Климкина

Профильный комитет Верховной рады 5 июня утвердил заключение относительно президентского проекта постановления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина. Соответствующее решение принято на заседании профильного комитета Рады, передает РБК-Украина.

Проект постановления об увольнении Климкина с должности главы МИД передадут на рассмотрение Рады.

Глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что позже будет зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Климкина, так как было подано соответствующее заявление в парламент.

Напомним, РБК-Украина писало, что на комитете Верховной рады по иностранным делам в среду, 5 июня, должны рассмотреть представление об отставке главы Министерства иностранных дел Павла Климкина.

Как известно, президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. Так, глава государства просит уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке еще 17 мая.