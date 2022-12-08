У комітеті Конгресу США не підтримали аудит наданої Україні допомоги

Попри заклики демократів, які складають більшість у комітеті, не підтримувати законопроєкт, його підтримали 22 конгресмени, у тому числі й помірніші республіканці. 26 виступили проти.

"Все це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди та мільярди доларів йдуть в іншу країну", - сказав республіканець Тім Берчетт.

Представники Демократичної партії стверджували, що актуальність питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру і цивільні об'єкти серед зими.

Світові ЗМІ писали про те, що республіканці, якщо повернуть контроль над Конгресом США, матимуть право заблокувати будь-яку допомогу Україні. Однак вони швидше уповільнять або скоротять її потік, ніж зупинять.

Нагадаємо, у листопаді республіканці в Палаті представників Конгресу США запропонували перевіряти фінансову допомогу, яку надає Україна.

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