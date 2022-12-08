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В комитете Конгресса США не поддержали аудит предоставленной Украине помощи

Фото: в США не поддержали аудит предоставленной Украине помощи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США во вторник незначительным большинством отклонил законопроект трампистского крыла Республиканской партии об аудите всей помощи, предоставленной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Несмотря на призывы демократов, которые составляют большинство в комитете, не поддерживать законопроект, его поддержали 22 конгрессмена, в том числе и более умеренные республиканцы. 26 выступили против.

"Все это касается подотчетности. Речь идет о прозрачности. Чего мы боимся? У нас миллиарды и миллиарды долларов идут в другую страну", - сказал республиканец Тим Берчетт.

Представители Демократической партии утверждали, что актуальность вопроса подотчетности не соответствует действительности тогда, когда российские ракетные атаки разрушают украинскую инфраструктуру и гражданские объекты посреди зимы.

Напомним, в ноябре республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине.

Мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине. Однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят.

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