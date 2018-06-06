Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В комитете заявили, что Рада переголосует часть поправок к проекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    06.06.2018 - 17:16
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Также в комитете обсудили поправки, которые еще не были рассмотрены парламентом

В комитете парламента по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что Верховная рада переголосует часть ранее отклоненных поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщил член комитета, народный депутат Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это было согласовано с главой комитета.

"Есть ряд поправок, и они не были поддержаны залом. Мы сейчас прошлись по этому перечню. Эти поправки надо будет еще раз ставить на подтверждение", - сказал нардеп.

Кроме того, еще один член комитета по вопросам правовой политики Андрей Ильенко отметил, что на совещании у главы комитета обсуждался вопрос о еще не пройденных поправках.

"Собрано неформальное совещание у председателя комитета... На совещании обсуждается вопрос поправок, которых осталось менее 100", - сказал он.

По словам члена комитета Игоря Лапина, во время совещания обсуждалась проблема ряда поправок.

"Сейчас мы обсуждаем вопрос завтрашнего заседания и поправок, которые были сбиты: что мы с ними делаем, возвращаться ли к ним. Обсуждаем правки, которые уже прошли, и что с этим делать. Например, были правки по поводу расследования по преступлениям", - отметил парламентарий.

Напомним, в четверг глава Верховной рады Андрей Парубий проведет согласительный совет с главами фракций относительно окончательного формата спорной поправки об антикоррупционном суде.

Комитет рекомендует Раде запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 В четверг утром состоится заседание фракции БПП
Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top