В комитете заявили, что Рада переголосует часть поправок к проекту об антикоррупционном суде

Также в комитете обсудили поправки, которые еще не были рассмотрены парламентом

В комитете парламента по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что Верховная рада переголосует часть ранее отклоненных поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщил член комитета, народный депутат Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это было согласовано с главой комитета.

"Есть ряд поправок, и они не были поддержаны залом. Мы сейчас прошлись по этому перечню. Эти поправки надо будет еще раз ставить на подтверждение", - сказал нардеп.

Кроме того, еще один член комитета по вопросам правовой политики Андрей Ильенко отметил, что на совещании у главы комитета обсуждался вопрос о еще не пройденных поправках.

"Собрано неформальное совещание у председателя комитета... На совещании обсуждается вопрос поправок, которых осталось менее 100", - сказал он.

По словам члена комитета Игоря Лапина, во время совещания обсуждалась проблема ряда поправок.

"Сейчас мы обсуждаем вопрос завтрашнего заседания и поправок, которые были сбиты: что мы с ними делаем, возвращаться ли к ним. Обсуждаем правки, которые уже прошли, и что с этим делать. Например, были правки по поводу расследования по преступлениям", - отметил парламентарий.

Напомним, в четверг глава Верховной рады Андрей Парубий проведет согласительный совет с главами фракций относительно окончательного формата спорной поправки об антикоррупционном суде.