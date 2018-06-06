У комітеті заявили, що Рада переголосує частину поправок до проекту про антикорупційний суд

Також у комітеті обговорили поправки, які ще не були розглянуті парламентом

У комітеті парламенту з питань правової політики та правосуддя заявили, що Верховна рада переголосує частину раніше відхилених поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це повідомив член комітету, народний депутат Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це було погоджено з головою комітету.

"Є ряд правок, і вони не були підтримані залом. Ми зараз пройшлись по цьому переліку. Ці правки треба буде ще раз ставити на підтвердження", - сказав нардеп.

Крім того, ще один член комітету з питань правової політики Андрій Іллєнко зазначив, що на нараді у голови комітету обговорювалося питання щодо ще непройдених поправок.

"Зібрана неформальна нарада в голови комітету… На нараді обговорюється питання поправок, яких лишилось менше 100", - сказав він.

За словами члена комітету Ігоря Лапіна, під час наради обговорювалась проблема провадження низки поправок.

"Зараз ми обговорюємо питання стосовно завтрашнього засідання та поправок, які були збиті: що ми з ними робимо, чи повернутись до них. Обговорюємо правки, які вже пройшли, і що з цим робити. Наприклад, були правки з приводу розслідування щодо злочинів", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, у четвер глава Верховної ради Андрій Парубій проведе погоджувальну раду з головами фракцій щодо остаточного формату спірної поправки про антикорупційний суд.