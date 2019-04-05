В Комитете Сената США предложили стратегию дальнейшей поддержки Украины

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф предложил стратегию дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на посольство США в Украине в Facebook.

По мнению сенатора, шаги, которые сделала администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться.

"Учитывая увеличение российской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и судов, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении оборонительного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, американский политик обращается к европейским странам с тем, чтобы скоординировать возможности союзников и запретить российским торговым кораблям входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что размещение военных подразделений НАТО в Украине может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ.

Также государственный секретарь США Майк Помпео аннонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией в отношении Украины.