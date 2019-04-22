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В Комитете избирателей назвали главные проблемы парламентских выборов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:50
В Комитете избирателей назвали главные проблемы парламентских выборов

Представители общественного сектора опасаются подкупа избирателей

На предстоящих парламентских выборах широко распространенными проблемами будет политическая реклама и подкуп избирателей. Об этом на брифинге Комитета избирателей Украины, где были обнародованы "Выводы КИУ относительно дня голосования 21 апреля" рассказал аналитик КИУ Денис Рыбачок, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам аналитика, эти проблемы вызваны несовершенством законодательства. "Закон не урегулировал понятие политической рекламы. Проблема вторая - подкуп избирателей, она связана с несовершенством законодательства. На парламентских выборах мы снова можем столкнуться с этой проблемой", - рассказал он.

В КИУ также отметили проблему черного пиара. "Реальные расходы штабов на кампанию остаются в тени. В некоторых областях распространялись материалы под грифом черного пиара. Мы не знаем какой был тираж этих материалов, не знаем исходные данные. К нам поступала информация о скоплениях людей возле штабов. Вероятно там раздавали деньги, но сколько - мы нигде не увидим", - добавил он.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы шесть партий. 

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