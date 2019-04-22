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У Комітеті виборців назвали головні проблеми парламентських виборів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 11:50
У Комітеті виборців назвали головні проблеми парламентських виборів

Представники громадського сектору побоюються підкупу виборців

На майбутніх парламентських виборах широко розповсюдженими проблемами буде  політична реклама і підкуп виборців. Про це на брифінгу Комітету виборців України, де були оприлюднено "Висновки КВУ щодо дня голосування 21 квітня" розказав аналітик КВУ Денис Рибачок, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами аналітика, ці проблеми спричинені недосконалістю законодавства. "Закон не врегулював поняття політичної реклами. Проблема друга - підкуп виборців, вона пов'язана із недосконалістю законодавства. На парламентських виборах ми знову можемо зіткнутися із цією проблемою", - розказав він.

У КВУ також відзначили проблему чорного піару. "Реальні витрати штабів на кампанію залишаються в тіні. У деяких областях поширювалися матеріали під грифом чорного піару. Ми не знаємо який був тираж цих матеріалів, не знаємо вихідні дані. До нас надходила інформація про скупчення людей біля штабів. Ймовірно там роздавали гроші, але скільки - ми ніде не побачимо", - додав він.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, якщо б парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б шість партій. 

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