Комитет завтра продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли

В среду, 18 декабря, аграрный комитет продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли после утреннего заседания Верховной рады. Об этом говорится в повестке дня комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание начнется в 15:00.

"18 декабря состоится заседание комитета. Продолжение рассмотрения проекта Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, второе чтение № 2178-10", - говорится в сообщении.

Отметим, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал журналистам, что сейчас обсуждают четыре основных вопроса В частности, до сих пор не найден компромисс относительно концентрации земель для продажи в одни руки.

"Позиция относительно запрета иностранцам, вопрос по концентрации: сколько в одни руки можно продавать. Надо найти компромисс, который устроит депутатов и будет воспринят народом", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о рынке земли во втором чтении могут рассмотреть 20 декабря.

На прошлое неделе в Раде отложили рассмотрение закона об открытии рынка земли из-за большого количества правок.

Ранее советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал, что к будущему рынку ни в коем случае не будут допущены иностранцы.