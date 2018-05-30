Комитет защиты журналистов требует от Украины объяснений относительно Бабченко

CPJ требует у украинской власти больше комментариев относительно Бабченко

Украина должна объяснить, почему применила такие "чрезвычайные меры" для раскрытия заказчиков покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сказала координатор Комитета защиты журналистов (CPJ) Нина Огнянова, говорится в сообщении CPJ.

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко живой. Украинская власть должна раскрыть, почему были необходимы такие чрезвычайные меры инсценировка убийства российского журналиста", - сказала Огнянова.

Она также подчеркнула, что в CPJ будут изучать эту "беспрецедентную ситуацию" и пообещала обнародовать больше комментариев, после того, как организация получит подробную информацию.

Комитет защиты журналистов Committee to Protect Journalists (CPJ) - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации об убийстве журналиста Аркадия Бабченко.

Ранее генеральный директор международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуа выразил свое глубокое возмущение "в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны".

Добавим, 30 мая 2018 года в ходе брифинга глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко не погиб 29 мая. Его убийство было инсценировано с целью изобличения заказчиков, которые реально планировали устранить журналиста. Предварительно заказчиком считаются спецслужбы РФ.