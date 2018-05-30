Комітет захисту журналістів вимагає від України пояснень щодо Бабченка

CPJ вимагає в української влади більше коментарів щодо Бабченка

Україна має пояснити, чому застосувала такі "надзвичайні заходи" для розкриття замовників замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Про це сказала координатор Комітету захисту журналістів (CPJ) Ніна Огнянова, йдеться у повідомленні CPJ.

"Ми з полегшенням дізнались, що Аркадій Бабченко живий. Українська влада має розкрити, чому були необхідні такі надзвичайні заходи з інсценування вбивства російського журналіста", - сказала Огнянова.

Вона також підкреслила, що в CPJ вивчатимуть цю "безпрецедентну ситуацію" та пообіцяла оприлюднити більше коментарів, після того, як організація отримає детальну інформацію.

Комітет захисту журналістів - Committee to Protect Journalists (CPJ) - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що займається захистом прав журналістів. Організація займається збором інформації про репресії і вбивства журналістів по всьому світу.

Нагадаємо, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив жаль з приводу поширення Україною дезінформації про вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Раніше генеральний директор міжнародної організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуа висловив своє глибоке обурення "у зв’язку з викриттям маніпуляцій з боку українських спецслужб для своєї інформаційної війни".

Додамо, 30 травня 2018 року у ході брифінгу глава СБУ Василь Грицак заявив, що журналіст Аркадій Бабченко не загинув 29 травня. Його вбивство було інсценовано з метою викриття замовників, котрі реально планували усунути журналіста. Попередньо замовником вважаються спецслужби РФ.