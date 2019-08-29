Комитет защиты журналистов требует у РФ освободить Сущенко

Международная американская независимая организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала Россию освободить украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенного в РФ. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Комитета.

Сообщение появилось после того, как стало известно, что с украинской стороны было принято решение освободить из-под стражи руководителя российского издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Мы призываем российские власти освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Журналисты не должны быть вовлечены в политические споры между Россией и Украиной, и должны иметь возможность свободно и безопасно освещать события", - считает координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Также организация призвала снять обвинения с Кирилла Вышинского. Отметим, ему было предъявлено обвинение в государственной измене.

Напомним, в начале августа украинский политзаключенный, журналист Роман Сущенко, осужденный в России, подписал документы о согласии на отбывание наказания на территории Украины.

Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой по Парижу. Уже 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. А 4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ признал это решение законным. Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области России.