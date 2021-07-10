Комитет ВР заблокировал инициативу Минэнерго о запрете манипуляций на энергорынке, - нардеп

"В прошлом министр энергетики Герман Галущенко сообщил журналистам, что, учитывая бездействие НКРЭКУ, уже в ближайшее время будут предложены изменения в закон, которые ограничат спекуляции посредников на рынке электрической энергии. И вот вчера комитет по вопросам энергетики должен был рассматривать такие изменения. И эти изменения, по словам коллег-депутатов, демонстративно и с особым цинизмом заблокировал господин Герус", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что когда вопрос коснулся темы посредников-спекулянтов, он открыто выступил против инициатив министра энергетики.

"Эта поправка предусматривала временную, только к 1 ноября этого года возможность ограничить предложение на рынке на сутки вперед от недобросовестных компаний-посредников. Это позволило бы снизить объем спекулятивных, ничем не подкрепленных заявок, которые сейчас превышают 50% от всех торговых операций", - сказала Буймистер.

Она добавила, что эта поправка, как и анонсировал министр Галущенко, позволила бы стабилизировать ценовую ситуацию, остановить резкие скачки цен и даты генерирующим компания возможность подготовиться к отопительному сезону.

"Однако, повторюсь, господин Герус не допустил эту правку, сославшись на совершенно надуманные и смехотворные причины. К сожалению, свои личные интересы и интересы спекулянтов-посредников на рынке электроэнергии, Герус поставил выше интересов страны и всей энергетической отрасли", - подытожила Буймистер.