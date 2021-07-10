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Комитет ВР заблокировал инициативу Минэнерго о запрете манипуляций на энергорынке, - нардеп

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Киев, Суббота 10 июля 2021 14:17
Комитет ВР заблокировал инициативу Минэнерго о запрете манипуляций на энергорынке, - нардеп Фото: комитет ВР заблокировал инициативу Минэнерго о запрете манипуляций на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики заблокировал инициативу Министерства энергетики по ограничению манипуляций посредников-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистр в Facebook.

"В прошлом министр энергетики Герман Галущенко сообщил журналистам, что, учитывая бездействие НКРЭКУ, уже в ближайшее время будут предложены изменения в закон, которые ограничат спекуляции посредников на рынке электрической энергии. И вот вчера комитет по вопросам энергетики должен был рассматривать такие изменения. И эти изменения, по словам коллег-депутатов, демонстративно и с особым цинизмом заблокировал господин Герус", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что когда вопрос коснулся темы посредников-спекулянтов, он открыто выступил против инициатив министра энергетики.

"Эта поправка предусматривала временную, только к 1 ноября этого года возможность ограничить предложение на рынке на сутки вперед от недобросовестных компаний-посредников. Это позволило бы снизить объем спекулятивных, ничем не подкрепленных заявок, которые сейчас превышают 50% от всех торговых операций", - сказала Буймистер.

Она добавила, что эта поправка, как и анонсировал министр Галущенко, позволила бы стабилизировать ценовую ситуацию, остановить резкие скачки цен и даты генерирующим компания возможность подготовиться к отопительному сезону.

"Однако, повторюсь, господин Герус не допустил эту правку, сославшись на совершенно надуманные и смехотворные причины. К сожалению, свои личные интересы и интересы спекулянтов-посредников на рынке электроэнергии, Герус поставил выше интересов страны и всей энергетической отрасли", - подытожила Буймистер.

Как известно, 2 июля из-за ценовых махинаций трейдеров произошло резкое падение цен на рынке на сутки вперед к историческому минимуму.

По информации народного депутата Алексея Кучеренко, причиной стали злоупотребления приближенных к НКРЭКУ трейдеров и посредников.

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