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Комітет ВР заблокував ініціативу Міненерго щодо заборони маніпуляцій на енергоринку, - нардеп

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Київ, Субота 10 липня 2021 14:17
Комітет ВР заблокував ініціативу Міненерго щодо заборони маніпуляцій на енергоринку, - нардеп Фото: комітет ВР заблокував ініціативу Міненерго щодо заборони маніпуляцій на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комітет Верховної ради з питань енергетики заблокував ініціативу Міністерства енергетики щодо обмеження маніпуляцій посередників-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат "Слуга народу" Людмила Буймістр у Facebook.

"Минулого міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, які обмежать спекуляції посередників на ринку електричної енергії. І от вчора комітет з питань енергетики мав розглядати такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що коли питання торкнулося теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.

"Ця поправка передбачала тимчасову, лише до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на ринку на добу вперед від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій", - пояснила Буймістер.

Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі скачки цін і дати генеруючим компанія можливість підготуватися до опалювального сезону.

"Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю правку, зіславшись на абсолютно надумані і сміхотворні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії, Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі", - підсумувала Буймістер.

Як відомо, 2 липня через цінові махінації трейдерів відбулося різке падіння цін на ринку на добу наперед до історичного мінімуму.

За інформацією народного депутата Олексія Кучеренка, причиною стали зловживання наближених до НКРЕКП трейдерів та посередників.

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