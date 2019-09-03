Комитет ВР завтра рассмотрит законопроект о реформировании прокуратуры

В среду, 4 сентября, профильный комитет парламента рассмотрит законопроект 1032 о реформировании прокуратуры. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

По его словам, завтра рассмотрят вопросы, связанные с прокуратурой и изменения в Уголовном процессуальном кодексе.

"Согласно принятого на согласительном совете плана, три дня мы работаем в комитетах. В частности, в среду, безусловно, будут рассмотрены вопросы, связанные с прокуратурой, а также изменения в УПК (Уголовного процессуального кодекса - ред.). Ведь они являются неотложными", - заявил Ионушас.

По словам нардепа, сейчас сложно прогнозировать, будет ли законопроект проголосован на следующей пленарной неделе.

Добавим, что заседание комитета запланировано на 4 сентября на 15:00.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что внесенный в парламент законопроект №1032 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами.

Кроме того, законопроект относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг (так называемый законопроект о "сплит") будет рассмотрен профильным комитетом парламента до конца недели.