Комитет ВР рассмотрит предложение Порошенко о страховании медработников

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Предложения пятого президента предусматривают внесение соответствующих изменений в государственный бюджет

Бюджетный комитет Верховной рады Украины рассмотрит предложение лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко относительно введения страхования медицинских работников на случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил член комитета по вопросам бюджета, народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.

Предложения пятого президента предусматривают внесение соответствующих изменений в государственный бюджет. В частности, в рамках бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" или пользуясь резервным фондом правительство должно обеспечить финансирование страховых выплат в следующих случаях и в следующих размерах:

в случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн)

в случае смерти работника – в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

Предложения Порошенко также предусматривают, что страховые выплаты должны производиться всем медицинским работникам, которые уже заразились коронавирусом до вступления в силу этих норм закона.

Напомним, согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 390 работников медицинских учреждений.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их заражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.