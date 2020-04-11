Комітет ВР розгляне пропозицію Порошенка щодо страхування медпрацівників

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Пропозиції п’ятого президента передбачають внесення відповідних змін до державного бюджету

Бюджетний комітет Верховної ради України розгляне пропозицію лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка щодо запровадження страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомив член комітету з питань бюджету, народний депутат з фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна.

Пропозиції п’ятого президента передбачають внесення відповідних змін до державного бюджету. Зокрема, у межах бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" або користуючись резервним фондом уряд має забезпечити фінансування страхових виплат у таких випадках та в таких розмірах:

у разі інфікування працівника - у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн).

у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Пропозиції Порошенка також передбачають, що страхові виплати мають здійснюватися усім медичним працівникам, які вже інфікувалися коронавірусом до набрання чинності цих норм закону.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 390 працівників медичних установ.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.