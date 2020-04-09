Комитет ВР рассмотрит перераспределение расходов госбюджета, предусмотренных Минздраву

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета начнется в 15:00 четверга

Комитет по вопросам бюджета в четверг, 9 апреля, рассмотрит перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения. Об этом свидетельствует расписание заседаний комитетов, опубликованное на сайте Верховной рады.

Так, заседание комитета запланировано на 15:00. При этом не уточняется, состоится ли заседание в режиме видеоконференции.

"Другие вопросы... О согласовании перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Украины, и распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения (постановление КМУ от 25.03.2020 № 250)", - указано в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам бюджета в четверг, 9 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются Кабинетом министров в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в минувший понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.