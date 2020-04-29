Комитет ВР рассмотрит изменения в Земельный кодекс по приватизации земель с/х предприятий

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрит внесение изменений в Земельный кодекс о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитета, опубликованный на сайте Верховной рады.

Отмечается, что заседание комитета состоится 30 апреля. Члены комитета рассмотрят включение данного проекта в повестку дня сессии.

"О включении в повестку дня сессии: проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (р.№3102, н.д. С.Минько)", - указано в повестке дня .

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроекты №3318 "О ветеринарной медицине и благополучия животных" и №3012-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)" .

Как писало РБК-Украина ранее, 27 апреля глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2178-10.

Подчеркнем, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.