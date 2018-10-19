Комитет ВР поддерживает ратификацию меморандума о транше ЕС в 1 млрд евро

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Ратификация позволит осуществить необходимые шаги для вступления в силу для Украины данного меморандума

Комитет Верховной рады по вопросам европейской интеграции поддерживает проект закона №0203 о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета 18 октября.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона №0203 о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком как финансовым агентом заемщика и ЕС как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского союза в сумме до 1 миллиарда евро)", - сказано в сообщении.

Так, принятие документа позволит осуществить необходимые шаги для вступления в силу для Украины данного меморандума. Предполагается, что главным результатом выполнения проекта закона будет вступление в силу для Украины указанных договоров с ЕС и дальнейшее получение Украиной дополнительных кредитных ресурсов для поддержания стабильности ее финансово-экономической системы.

Напомним, 4 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро.

На сайте Рады отмечается, что президент определил закон №0203 как неотложный.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 сентября Украина и ЕС подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 млрд евро. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза поддержит экономическую стабилизацию Украины.