Комитет ВР отправил на доработку все проекты о легализации игорного бизнеса

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 декабря принял решение отправить на доработку не только правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а и все семь альтернативных проектов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство подготовило проект закона о легализации азартных игр и казино в рамках улучшения экономической ситуации и привлечение иностранных инвестиций.

Однако ряд экспертов раскритиковал правительственный законопроект №2285, заявив, что он существенно ограничивает возможности для работы операторам лотерей и фактически направлен на легализацию российских букмекеров и владельцев 5-звездочных гостиниц и казино, которые уже работают в Украине.

В частности, эксперт по правоохранительной и судебной системе Украинского института будущего Александр Чебаненко считает, что декларация о привлечении инвестиций в 5-звездные гостиницы - только дымовая завеса в пользу игровых автоматов, которая гарантированно приведет к крайне негативным социальным последствиям.

Как известно, уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился из-за внедрения рынка земли, приватизации и легализации азартных игр. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС.