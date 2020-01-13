Комитет ВР одобрил постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ

Фото: заседание ПАСЕ (assembly.coe.int)

Новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ

Комитет Верховной Рады Украины (ВР) одобрил постановление о возвращении украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизаветы Ясько в Facebook.

Сообщается, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел проект заявления Парламента Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году" и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной Рады.

"Суть документа заключается в следующем. Украина - член Совета Европы с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства (в отличие от России). Поэтому мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблее. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совету Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей", - написала Ясько.

Она добавила, что наша делегация должна ехать до Страсбурга - чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы.

"Мы осознаем, что там будет непросто. Но новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что украинская делегация может вернуться в ПАСЕ уже в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, в сентябре 2019 года украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Это решение стало реакцией Киева на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ без выполнения требований резолюций об агрессии против Украины.