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Комитет по вопросу назначения Пристайко перенесли на четверг

Новости » Политика    09.07.2019 - 13:15
Комитет по вопросу назначения Пристайко перенесли на четверг
Фото: Анна Гопко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава комитета отметила, что заседание перенесли из-за отсутствия кворума

Заседание комитета парламента по иностранным делам по вопросу назначения главой Министерства иностранных дел Вадима Пристайко перенесено со среды на четверг, 11 июля, из-за отсутствия депутатов в Верховной раде. Об этом заявила глава комитета Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, комитет сможет собрать кворум только 11 июля.

"Не будет заседания ни во вторник, ни в среду. Заседание будет уже в четверг в 9:30. Потому что некоторые депутаты сейчас в качестве кандидатов в мажоритарных округах. Они придут только в четверг на знаковые голосования (за избирательный кодекс, - ред.). Поэтому мы решили провести утром заседание для того, чтобы рассмотреть кадровые вопросы", - заявила Гопко.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что парламент сможет рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко главой МИД при условии принятия решения профильным комитетом. Глава парламента подчеркивал, что для рассмотрения вопроса в четверг решение комитет должен принять в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР анонсировал, что представления президента Владимира Зеленского о назначении главы МИД и другие кадровые вопросы парламент сможет рассмотреть в ходе пленарного заседания в следующий четверг, 11 июля.

Так, Зеленский просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Также он настаивает на рассмотрении нардепами назначения Пристайко.

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Новости Украины МИД УкраиныАнна Гопко
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