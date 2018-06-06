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Комитет вернул Парубию представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Дунаева

НовостиПолитика    06.06.2018 - 11:00
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

В комитете отметили, что глава парламента не предоставил Дунаеву копии представления

Комитет парламента по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады рассмотрел вопрос о порядке рассмотрения представления генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Дунаева и Александра Пономарева. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Комитет решил: вернуть председателю Верховной рады Украины представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича", поддержанное и внесенное генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 15 мая 2018 года в Верховную раду Украины, с приложенными к нему материалами", - говорится в решении комитета.

Отмечается, что по состоянию на 5 июня объяснение нардепа Дунаева по этому представлению не зарегистрировано. В аппарате парламента комитет проинформировали, что Парубий направил Дунаеву копии указанного представления и материалы к нему для того, чтобы парламентарий предоставил в течение пяти дней письменное объяснение комитету.

Вместе с тем сам нардеп обратился в комитет и с аналогичными письмами к главе Рады и первому заместителю руководителя Аппарата – управляющему делами Петру Боднару, в которых указано, что на 23 мая 2018 года он не получил копии представления и приложенных к нему материалов.

"Учитывая то, что нарушены требования части первой статьи 219 Регламента ВР и председателем Верховной рады Парубием А.В. не предоставлены народному депутату Украины Дунаеву С.В. копии представления о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности и материалов к этому представлению, комитет лишен возможности рассмотреть представление, согласно части первой статьи 220 Регламента, в срок не более 20 дней, который закончился 5 июня 2018 года", - пояснили в комитете.

Напомним, в конце мая первый заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам Регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник сообщал, что Аппарат Верховной рады (ВР) Украины не отчитывался о вручении народным депутатам Сергею Дунаеву и Александру Пономареву представлений ГПУ о предоставлении разрешения на снятие с них неприкосновенности.

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Теги публикации: Андрей Парубий, комитет, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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