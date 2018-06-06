Комітет повернув Парубію подання ГПУ на зняття недоторканності з Дунаєва

У комітеті зазначили, що голова парламенту не надав Дунаєву копії подання

Комітет парламенту з питань Регламенту та організації роботи Верховної ради розглянув питання про порядок розгляду подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Сергія Дунаєва та Олександра Пономарьова. Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Комітет вирішив: повернути голові Верховної ради України подання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича", підтримане та внесене генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 15 травня 2018 року до Верховної Ради України, з доданими до нього матеріалами", - сказано у рішенні комітету.

Зазначається, що станом на 5 червня пояснення нардепа Дунаєва щодо цього подання не зареєстровано. В апараті парламенту комітет поінформували, що Парубій надіслав Дунаєву копії зазначеного подання та матеріалів до нього для того, щоб парламентар надав протягом п’яти днів письмове пояснення комітету.

Разом з тим сам нардеп звернувся до комітету та з аналогічними листами до голови Ради і першого заступника керівника Апарату - керуючого справами Петра Боднара, в яких зазначено, що станом на 23 травня 2018 року він не отримав копію подання та додані до нього матеріали.

"Враховуючи те, що порушено вимоги частини першої статті 219 Регламенту ВР і головою Верховної ради Парубієм А.В. не надано народному депутату України Дунаєву С.В копії подання про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності та матеріалів до цього подання, комітет позбавлений можливості розглянути подання, згідно з частиною першою статті 220 Регламенту, у строк не більше як 20 днів, який закінчився 5 червня 2018 року", - пояснили у комітеті.

Нагадаємо, у кінці травня перший заступник голови комітету ВР України з питань Регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник повідомляв, що Апарат Верховної ради (ВР) України не звітував про вручення народним депутатам Сергію Дунаєву і Олександру Пономарьову подань ГПУ про надання дозволу на зняття з них недоторканності.