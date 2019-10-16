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Комитет не увидел коррупционных рисков в законопроектах о потребительском кредитовании

Новости » Экономика    16.10.2019 - 17:17
Комитет не увидел коррупционных рисков в законопроектах о потребительском кредитовании
Фото: Анастасия Красносельская (uacrisis.org)

Антикоррупционный комитет рассматривал три законопроекта

Антикоррупционный комитет не увидел рисков в законопроектах о потребительском кредитовании, финансовом лизинге и финансовых инструментах банков. Об этом заявила председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, были рассмотрены законопроекты народного депутата от фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева.

"Предложение признать отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства № 1109, № 1111, 1112", - заявила Красносельская.

Так, решение поддержало большинство членов комитета.

В частности, комитет не увидел коррупционных рисков в проектах:

  • "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины "О потребительском кредитовании";

  • Проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых инструментов банков № 1112;

  • Проекте закона "О финансовом лизинге" № 1111.

Напомним, ранее Кабинет министров и Национальный банк Украины договорились о доступных кредитах для населения. Ставки по кредитам снизятся до 11-12%, если будет снижен уровень инфляции.

Также РБК-Украина сообщало, что на подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг".

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