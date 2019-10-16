Комітет не побачив корупційних ризиків у законопроектах про споживче кредитування

Фото: Анастасія Красносільська (uacrisis.org)

Антикорупційний комітет розглядав три законопроекти

Антикорупційний комітет не побачив ризиків у законопроектах про споживче кредитування, фінансовий лізинг і фінансові інструменти банків. Про це заявила голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, були розглянуті законопроекти народного депутата від фракції "Слуга народу" Данила Гетманцева.

"Пропозицію визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства № 1109, № 1111, 1112", - заявила Красносільська.

Так, рішення підтримала більшість членів комітету.

Зокрема, комітет не побачив корупційних ризиків в проектах:

"Про внесення змін у деякі закони України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування";

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових інструментів банків № 1112;

Проект закону "Про фінансовий лізинг" № 1111.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів і Національний банк України домовилися про доступні кредити для населення. Ставки по кредитах знизяться до 11-12%, якщо буде знижено рівень інфляції.

Також РБК-Україна повідомляло, що на підпис президенту Володимиру Зеленському передали законопроект №1085-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про захист прав споживачів фінансових послуг".