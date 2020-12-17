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Комитет ТЭК не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Киев, Четверг 17 декабря 2020 10:34
Комитет ТЭК не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики
Фото: Юрий Витренко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на пост министра энергетики.

Об этом сообщил председатель комитета Андрей Герус.

"10 из 22 присутствующих. Решение не принято", - сообщил Герус.

Члены комитета решили принять к сведению доклад Витренко и передать вопрос о его назначении на рассмотрение сессионного зала Верховной рады.

Согласно повестке дня, рассмотрение кандидатуры Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики планируется в четверг, 17 декабря.

Напомним, Юрий Витренко с 2002 года работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". В 2014 году он стал фактически вторым лицом в компании.

В конце 2018 года он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж против "Газпрома". Больше за Витренко премию получил только глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Выплата второй части бонусов была остановлена после критики Владимира Зеленского. После этого Витренко обратился в суд с требованием выплатить ему 4 млн долларов.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Витренко получил от государства 170 млн гривен накануне голосования в Верховной раде.

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