Комітет у середу не буде розглядати законопроект про антикорупційний суд

Замість цього відбудеться робоча нарада у голови комітету о 14:30

Комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя сьогодні не збиратиметься на засідання для розгляду правок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд щодо права вето Громадської ради міжнародних експертів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив член комітету ВР з питань правової політики і правосуддя, народний депутат Леонід Ємець.

"Є повідомлення, що комітету у нас сьогодні о 14:15 не буде. Замість цього відбудеться робоча нарада у голови комітету о 14:30", - сказав Ємець.

За його прогнозами, для винесення рішення про норму, що стосується ролі Громадської ради міжнародних експертів, комітет збереться у четвер вранці, 7 червня, перед засіданням Ради.

Нагадаємо, у вівторок спікер Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів приєднатися до роботи над законопроектом про антикорупційне суді на засіданні комітету з питань правової політики і правосуддя, який повинен був відбутися в середу.



Глава Ради закликав нардепів на комітеті розробити загальні компромісні позиції, щоб нардепи змогли вийти на позитивне рішення згідно із законом про антикорупційне суді.