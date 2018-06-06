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Комітет у середу не буде розглядати законопроект про антикорупційний суд

НовиниПолітика    06.06.2018 - 13:13
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

Замість цього відбудеться робоча нарада у голови комітету о 14:30

Комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя сьогодні не збиратиметься на засідання для розгляду правок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд щодо права вето Громадської ради міжнародних експертів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив член комітету ВР з питань правової політики і правосуддя, народний депутат Леонід Ємець.

"Є повідомлення, що комітету у нас сьогодні о 14:15 не буде. Замість цього відбудеться робоча нарада у голови комітету о 14:30", - сказав Ємець.

За його прогнозами, для винесення рішення про норму, що стосується ролі Громадської ради міжнародних експертів, комітет збереться у четвер вранці, 7 червня, перед засіданням Ради.

Нагадаємо, у вівторок спікер Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів приєднатися до роботи над законопроектом про антикорупційне суді на засіданні комітету з питань правової політики і правосуддя, який повинен був відбутися в середу.

Глава Ради закликав нардепів на комітеті розробити загальні компромісні позиції, щоб нардепи змогли вийти на позитивне рішення згідно із законом про антикорупційне суді.

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Теги публікації: Верховна Рада, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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