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Комитет в среду не будет рассматривать вопрос депутатской неприкосновенности

НовостиПолитика    04.07.2018 - 13:45
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)

Заседание комитета перенесли

Комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия в среду не будет рассматривать законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заседание комитета сегодня не состоится. Назначенное на сегодня заседание перенеситься на завтра", - сообщил Емец.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий сообщал, что комитет сможет рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности в среду, 4 июля 2018 года. При этом он отмечал, что парламент может рассмотреть данный вопрос только в первую неделю сентября.

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Теги публикации: неприкосновенность, Верховная Рада, Леонид Емец  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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