Комитет в среду не будет рассматривать вопрос депутатской неприкосновенности

Заседание комитета перенесли

Комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия в среду не будет рассматривать законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заседание комитета сегодня не состоится. Назначенное на сегодня заседание перенеситься на завтра", - сообщил Емец.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий сообщал, что комитет сможет рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности в среду, 4 июля 2018 года. При этом он отмечал, что парламент может рассмотреть данный вопрос только в первую неделю сентября.