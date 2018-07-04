Комітет у середу не розглядатиме питання депутатської недоторканності

Засідання комітету перенесли

Комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя у середу не розглядатиме законопроекти про зняття депутатської недоторканності. Про це повідомив перший заступник голови комітету Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання комітету сьогодні не відбудеться. Призначене на сьогодні засідання перенеситься на завтра", - повідомив Ємець.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Андрій Парубій повідомляв, що комітет зможе розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності у середу, 4 липня 2018 року. При цьому він зазначав, що парламент може розглянути дане питання лише у перший тиждень вересня.