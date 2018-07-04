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Комітет у середу не розглядатиме питання депутатської недоторканності

НовиниПолітика    04.07.2018 - 13:45
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

Засідання комітету перенесли

Комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя у середу не розглядатиме законопроекти про зняття депутатської недоторканності. Про це повідомив перший заступник голови комітету Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання комітету сьогодні не відбудеться. Призначене на сьогодні засідання перенеситься на завтра", - повідомив Ємець.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Андрій Парубій повідомляв, що комітет зможе розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності у середу, 4 липня 2018 року. При цьому він зазначав, що парламент може розглянути дане питання лише у перший тиждень вересня.

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Теги публікації: неприкосновенность, Верховна Рада, Леонид Емец  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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