Комитет Сената США утвердил проект санкций против "Северного потока-2"

В поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета
Комитет Сената Соединенных Штатов Америкт одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Как сообщается, в поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета, против - двое.
Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл должен будет назначить голосование в полном составе Сената.
"У России плохая история использования энергии в качестве оружия", - заявил Круз незадолго до голосования. Он сказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин "получает свой доход военного авантюризма и враждебности" от нефти и газа.
Законопроект "о защите энергетической безопасности Европы", зарегистрированный республиканским сенатором Тедом Крузом, отражает беспокойство некоторых законодателей касаемо влияния РФ в Европе. Документ должен пройти как Сенат, так и Палату представителей и быть подписанным президентом Дональдом Трампом, чтобы стать законом.
Планируется, что санкции будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, владеющие этими судами. Речь идет в частности о двух компаниях, заключивших контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июня в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.
Кроме того, 13 июня в Палате представителей Конгресса США был зарегистрирован законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".