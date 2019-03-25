Трамп прокомментировал отчет Мюллера по вмешательству России в выборы

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США назвал расследование "постыдным"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, через которое "пришлось пройти" США. Об этом он заявил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, Трамп подчеркивает, что Мюллером не было обнаружено никакого сговора с Россией или препятствования правосудию.

"Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание", - написал Трамп в Twitter.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами.

В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, согласно которому спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.