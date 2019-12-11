Комитет Сената США одобрил санкции против РФ за помощь Сирии

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду, 11 декабря, утвердил законопроект, предполагающий введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства. Об этом сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес в Twitter.

Сообщается, документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Напомним, член сената Конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию о санкциях за вмешательство в американские выборы. Указано, что механизмы, которые предусмотрены законопроектом, в большей степени предназначены якобы для нападок на администрацию Трампа и республиканцев, а не на защиту от попыток вмешаться в американские выборы со стороны России и других стран. Уточняется, что Крэйпо является председателем банковского комитета, который обладает юрисдикцией в отношении санкций.

В прошлом году Дональд Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных компаний или лиц, которые вмешиваются в американские выборы.

Американский лидер назвал документ еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы США. Он подчеркнул, что указ требует от спецслужб США оценки степени любого иностранного вмешательства после выборов разного уровня, прошедших на территории страны.