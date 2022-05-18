Комитет Сената США одобрил кандидатуру посла в Украине

Комитет Сената США по иностранным делам сегодня, 18 мая, одобрил кандидатуру нового посла в Украине. На эту должность американский президент предложил дипломата Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комитета в Twitter.

"После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова", - говорится в заявлении комитета Сената США.

Теперь Сенат США должен проголосовать за одобрение кандидатуры Бринк на должность главы американского посольства в Украине.

Как известно, до этого Бриджит Бринк занимала должность посла США в Словакии, работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.