Комітет Сенату США схвалив кандидатуру посла в Україні

Комітет Сенату США з закордонних справ сьогодні, 18 травня, схвалив кандидатуру нового посла в Україні. На цю посаду американський президент запропонував дипломата Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комітету в Twitter.

"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова", - йдеться в заяві комітету Сенату США.

Тепер Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду очільника американського посольства в Україні.

Як відомо, до цього Бріджит Брінк обіймала посаду посла США у Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу США, координувала питання, повʼязані зі Східною Європою та Кавказом.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.