Комітет рекомендує ВР визнати Куяльницький лиман курортом держзначення

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Куяльник в Одеській обл. Раді рекомендують визнати курортом державного значення

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує Верховній раді України прийняти за основу та в цілому проект закону №8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що до змісту законопроекту немає зауважень ні у Головного науково-експертного управління Апарату ВР, ні у Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

"Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму пропонує Верховній раді України прийняти за основу та в цілому проект закону про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення", - сказано у повідомленні.

Документом зокрема пропонується затвердити округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник.

Члени комітету вважають, що законопроект не був внесений до парламенту відповідно до закону "Про курорти" через бюрократичну тяганину, що створюється органами виконавчої влади та триває майже рік.

"Для забезпечення збереження унікального родовища пелоїдів та мінеральних вод і ефективного використання великого лікувального потенціалу Куяльницького лиману члени комітету вважають за необхідне невідкладне ухвалення законопроекту, внесеного народними депутатами України", - підкреслили у ВР.

Нагадаємо, у 2011 році у Раді зареєстрували урядовий законопроект про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення №8271.

РБК-Україна також писало, що у 2011 році комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендує Верховній раді України (ВР) прийняти за основу законопроект про оголошення природних територій міста Слов'янська Донецької області курортом державного значення.