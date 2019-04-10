Комитет рекомендует ВР принять закон о налоге на выведенный капитал

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №8557 "О налоге на выведенный капитал". Соответствующее решение принял комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики на заседании 10 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект был внесен в парламент 5 июля 2018 года. Инициатором проекта выступил президент Украины Петр Порошенко.

"Рекомендовать Верховной раде проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал принять за основу", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, предусмотренное законопроектом введение новых правил налогообложение прибыли предприятий позволит упростить ведение бизнеса и сократить расходы налогоплательщиков на выполнение налогового долга.

Также указано, что принятие законопроекта создаст стимул для привлечения инвестиций в экономику Украины.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подчеркнула необходимость принятия закона о налоге на выведенный капитал.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон о налоге на выведенный капитал до выборов Верховной рады осенью 2019 года. По словам главы государства, этот законопроект имеет поддержку бизнес-ассоциаций.

