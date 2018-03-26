Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Комитет рекомендует ВР принять за основу проект об учреждении финансового омбудсмена

НовостиПолитика    26.03.2018 - 12:52
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В Украине намерены внедрить механизм внесудебного разрешения финансовых споров

Парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об учреждении финансового омбудсмена. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Сообщается, что проект №8055 подготовлен для внедрения механизма альтернативного (внесудебного) разрешения споров, которые возникают между потребителями и поставщиками финансовых услуг. Документ будет способствовать повышению доверия потребителей к финансовому рынку.

Отметим, на сегодня ни одно учреждение не защищает эффективно права и законные интересы потребителей финансовых услуг в случае возникновения споров с финансовыми учреждениями. Более того, по данным исследований, 45% потребителей вообще не знают, куда обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций с финансовыми учреждениями.

Проект предлагает определить правовые основы создания и организации деятельности учреждения финансового омбудсмена, принципы его деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин создал комиссию для проверки случаев давления на бизнес.  

 

В Раде объяснили, почему Украина не высылает дипломатов РФ после отравления Скрипаля
Теги публикации: финансы, омбудсмен, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top