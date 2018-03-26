Комитет рекомендует ВР принять за основу проект об учреждении финансового омбудсмена

В Украине намерены внедрить механизм внесудебного разрешения финансовых споров

Парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об учреждении финансового омбудсмена. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Сообщается, что проект №8055 подготовлен для внедрения механизма альтернативного (внесудебного) разрешения споров, которые возникают между потребителями и поставщиками финансовых услуг. Документ будет способствовать повышению доверия потребителей к финансовому рынку.

Отметим, на сегодня ни одно учреждение не защищает эффективно права и законные интересы потребителей финансовых услуг в случае возникновения споров с финансовыми учреждениями. Более того, по данным исследований, 45% потребителей вообще не знают, куда обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций с финансовыми учреждениями.

Проект предлагает определить правовые основы создания и организации деятельности учреждения финансового омбудсмена, принципы его деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин создал комиссию для проверки случаев давления на бизнес.