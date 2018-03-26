Комітет рекомендує ВР прийняти за основу проект про установу фінансового омбудсмена

В Україні мають намір запровадити механізм позасудового вирішення фінансових спорів

Парламентський комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про установу фінансового омбудсмена. Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної ради.

Повідомляється, що проект №8055 підготовлений для впровадження механізму альтернативного (позасудового) вирішення спорів, які виникають між споживачами і постачальниками фінансових послуг. Документ сприятиме підвищенню довіри споживачів до фінансового ринку.

Зазначимо, на сьогодні жодна установа не захищає ефективно права і законні інтереси споживачів фінансових послуг у разі виникнення спорів із фінансовими установами. Більш того, за даними досліджень, 45% споживачів взагалі не знають, куди звертатися у разі виникнення конфліктних ситуацій з фінансовими установами.

Проект пропонує визначити правові основи створення та організації діяльності установи фінансового омбудсмена, принципи її діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін створив комісію для перевірки випадків тиску на бізнес.