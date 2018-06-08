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Комітет рекомендує Раді повернути Кабміну бюджетну резолюцію на доопрацювання

НовиниЕкономіка    08.06.2018 - 14:34
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

У Раді зареєстровано відповідний проект постанови

Комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній раді повернути Кабінету міністрів на доопрацювання проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки. Про це свідчить рішення комітету, опубліковане на сайті парламенту.

"За підсумками розгляду питання комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення рекомендувати Верховній раді України повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалений розпорядженням Кабінету міністрів і поданий на розгляд Верховної ради у вигляді проекту постанови за реєстр. № 8357", - сказано у рішенні.

Комітет вирішив у дводенний строк направити до Кабміну висновки і пропозиції народних депутатів України та комітетів ВР щодо бюджетної резолюції.

"Кабінету міністрів України у двотижневий строк доопрацювати проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки з урахуванням вищезазначених висновків і пропозицій та подати на розгляд ВРУ відповідний проект разом з порівняльною таблицею щодо врахування таких висновків і пропозицій", - сказано у рішенні комітету.

Крім того, бюджетний комітет вирішив у разі неприйняття Радою рішення щодо даного питання, направити не пізніше 13 липня 2018 року висновки і пропозиції нардепів та комітетів ВР щодо резолюції до Кабміну для опрацювання та можливого врахування при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2019 рік.

Слід зазначити, що сьогодні, 8 червня, на сайті парламенту був зареєстрований проект постанови №8357 "Про повернення на доопрацювання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".

Нагадаємо, уряд вніс на розгляд парламенту бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Відповідний законопроект №8357 зареєстрований у Раді 16 травня.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, комитет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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